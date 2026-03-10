إسلام صادق: الأهلي يواصل النزيف بنجومه الكبار وتوروب

أعرب الإعلامي إسلام صادق عن استيائه من خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش ٢-١ في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري الممتاز.

وكتب صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الاهلي يواصل النزيف ويخسر من الطلائع ١-٢ ..انتقادات واسعة للصفقات وتوروب ..بيراميدز يهزم البنك بهدف ..وترقب لمواجهة الزمالك المتصدر امام انبى"

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .