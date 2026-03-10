5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران

قدر مسؤولون في البنتاجون أن الضربات الأمريكية الأولية على إيران في الأيام الثلاثة الأولى كلفت 5.6 مليار دولار في الذخائر وحدها، مع مخاوف من استنزاف المخزونات المتقدمة بسرعة.

وأفاد ثلاثة مسؤولين أمام الكونجرس يوم الاثنين بأن الموجة الأولى من الضربات الأمريكية على إيران استهلكت ذخائر بقيمة تقدر بنحو 5.6 مليار دولار على مدى يومين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذا التقدير يفاقم المخاوف في الكابيتول هيل بشأن سرعة استنزاف مخزونات الأسلحة المتطورة نتيجة لهذه الهجمات، فضلا عن تجدد تساؤلات المشرعين حول تأثير ذلك على الجاهزية العسكرية.

وقللت إدارة ترامب مرارا من شأن هذه المخاوف، وصرح متحدث باسم البنتاجون للصحيفة في بيان بأن الجيش يمتلك "كل ما يحتاجه لتنفيذ أي مهمة في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس، وضمن أي إطار زمني".

و وفق الصحيفة، يخطط البيت الأبيض لطلب حزمة تمويل دفاعي إضافية بعشرات المليارات لدعم العمليات، مشيرة إلى أن الجيش يتحول من استخدام ذخائر دقيقة باهظة إلى قنابل ليزر أرخص (من ملايين إلى 100 ألف دولار/ضربة)، مع نقل أنظمة ثاد وباتريوت من آسيا بعد السيطرة الجوية.

وأطلق البنتاغون بالفعل مئات الأسلحة الدقيقة، وأصاب أكثر من 5000 هدف بأكثر من 2000 قذيفة منذ بدء الحرب في 28 فبراير، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" التي ذكرت أن الرئيس ترامب صرح بعد اجتماعه مع مقاولي الدفاع يوم الجمعة بأنهم وافقوا على مضاعفة إنتاج بعض الأسلحة أربع مرات.

من جهة أخرى، أشار موقع "بوليتيكو" إلى أن حلفاء الولايات المتحدة قلقون بشأن سرعة استهلاكها للذخائر. فبعض الدول الأوروبية بحاجة إلى إعادة تخزين الأسلحة التي ضغطت عليها الولايات المتحدة لشرائها، بعد تحويل أسلحة إلى أوكرانيا، وهي قلقة من عدم تسليمها. وقال مسؤول من شمال أوروبا: "إن الذخائر التي تم إطلاقها والتي سيتم إطلاقها هي التي يحتاج الجميع إلى الحصول عليها بأعداد كبيرة".