جيش الاحتلال يستهدف المختبرات النووية في طهران

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال أن المختبرات النووية في طهران كانت أحد أهداف هجوم سلاح الجو الليلة الماضية.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انطلاق موجة واسعة من الضربات على طهران للمرة الثانية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الموجة الأخيرة من الضربات استهدفت "أهدافًا إرهابية"، وفق زعمه.

فيما صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، بأن إسرائيل قصفت "معاقل رئيسية للنظام الإيراني" في ثلاث محافظات، مستهدفةً مركز قيادة عسكرية، وموقعًا لتصنيع وتخزين الصواريخ، وبنية تحتية عسكرية إيرانية أخرى.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية خلال سلسلة غارات جوية شنها في طهران وأصفهان وشيراز.

وأفاد جيش الاحتلال أن عشرات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية ألقت أكثر من 170 قنبلة على الأهداف، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف مقر قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران، وموقعًا لإنتاج وتخزين صواريخ أرض-جو، بالإضافة إلى عدة منظومات دفاع جوي في أصفهان، وبنية تحتية عسكرية أخرى في شيراز، الواقعة جنوب إيران.