محافظ القاهرة يشكر وزير النقل بعد تأمين سكان عقار الملك الصالح المتضرر

أعرب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن شكره للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على المتابعة الدقيقة والتحرك السريع للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم بمحيط محطة الملك الصالح، ضمن مشروع الخط الرابع للمترو. بحسب بيان لوزارة النقل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث أثنى المحافظ على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة القومية للأنفاق، والتي شملت:

* سرعة الإجلاء والتسكين: توفير إقامة لائقة لسكان المبنى رقم (30) والمبنى المجاور له في فنادق منطقة المنيل فور حدوث تضرر ناتج عن كسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية.

* اللجان الفنية المتخصصة: تشكيل لجان هندسية لمراقبة تقارير الرصد وحالة العقارات على مدار الساعة لضمان السلامة الإنشائية.

* المعالجة الهندسية: تنفيذ أعمال حقن التربة المكثفة حول المبنى المتضرر وجسم المحطة لتأمين المنطقة ومنع حدوث أي هبوط أو حركة للأبنية المجاورة.

من جانبه، أكد وزير النقل أن عودة السكان إلى منازلهم مرتبطة بالتحقق التام والنهائي من السلامة الإنشائية للمباني، مشدداً على أن أمن المواطن ياتي على رأس أولويات تنفيذ المشروعات القومية.