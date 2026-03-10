أحمد موسى: إسرائيل تبحث عن مخرج للخروج من حرب إيران

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه لن يتم قطع الكهرباء عن المنازل والمصانع، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل وعد الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للسيطرة على مضيق هرمز بهدف تعطيل حركة الصين التجارية، موضحًا أن هذا التوجه تسعى إليه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تريد للصين أن تصبح الدولة الأولى عالميًا في الصناعات بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن ما قامت به إيران تجاه الأشقاء اأمر همجي، مؤكدًا أن الدول العربية تضغط على الولايات المتحدة لعدم ضرب إيران من أراضيها، وهو ما اعتبره موقفًا قويًا.

وأوضح أن هناك نحو 350 طائرة على حاملات الطائرات المنتشرة في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن إسرائيل تتحدث عن استمرار الحرب، في حين أشار مسؤول إسرائيلي إلى البحث عن مخرج من هذه الحرب.

وتابع : يجب تحمل الإجراءات التي قد تُتخذ في ظل هذه الظروف، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة التحديات الحالية.