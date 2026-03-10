قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رتبوا البيت من جديد.. رد فعل غير متوقع من شوبير بعد خسارة الأهلي
حزب الله يعلن استهداف مراكز إسرائيلية للمرة الأولى ويلتحم مع قوات متوغلة بالخيام
مهيب عبد الهادي يسخر من مدرب الأهلي: إيه اللي بيحصل ده يا توروب؟
لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟.. حديث نبوي يكشف السبب
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أحمد موسى: إسرائيل تبحث عن مخرج للخروج من حرب إيران
أفراس النهر تحت الماء.. ماذا ستشاهد في حديقة الحيوان بعد التطوير؟
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026
كيفية إحياء العشر الأواخر من رمضان.. اتبع هذه الخطوات
ناقد رياضي ينتقد لاعبي الأهلي: خسارة مستحقة وأداء كارثي
الحرب على إيران.. الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات درون في أجواء البلاد
ألقيا حجارة على سيارات بطريق الإسكندرية الزراعي.. متهمان يواجهان هذه العقوبة
أحمد موسى: إسرائيل تبحث عن مخرج للخروج من حرب إيران

عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه لن يتم قطع الكهرباء عن المنازل والمصانع، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل وعد الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للسيطرة على مضيق هرمز بهدف تعطيل حركة الصين التجارية، موضحًا أن هذا التوجه تسعى إليه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تريد للصين أن تصبح الدولة الأولى عالميًا في الصناعات بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن ما قامت به إيران تجاه الأشقاء اأمر همجي، مؤكدًا أن الدول العربية تضغط على الولايات المتحدة لعدم ضرب إيران من أراضيها، وهو ما اعتبره موقفًا قويًا.

وأوضح أن هناك نحو 350 طائرة على حاملات الطائرات المنتشرة في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن إسرائيل تتحدث عن استمرار الحرب، في حين أشار مسؤول إسرائيلي إلى البحث عن مخرج من هذه الحرب.

وتابع : يجب تحمل الإجراءات التي قد تُتخذ في ظل هذه الظروف، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة التحديات الحالية.

