أسامة حسني: الأهلي بدون طعم ولا شكل ولا روح ولا مدير فني

أشاد أسامة حسني نجم الاهلي السابق بفريق طلائع الجيش بعد فوزه على الأحمر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

وقال أسامة حسنى في تصريحات تلفزيونية "مبروك لطلائع الجيش النهاردة فريق رجالة ويستحقوا الفوز فريق بأقل عقود وأقل فلوس بيكسبوا الأهلي بكل سهولة، الأهلي بدون طعم ولا شكل ولا روح ولا مدير فني"

وجاء تشكيل الأهلي في مباراة الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .