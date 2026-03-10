قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
العشر الأواخر من رمضان.. أفضل الأعمال فيها
سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2026 في السعودية
ديني

العشر الأواخر من رمضان.. أفضل الأعمال فيها

د. نظير عياد
د. نظير عياد
عبد الرحمن محمد

العشر الأواخر.. مع اقتراب غروب شمس هذا اليوم، الثلاثاء؛ نقف على أعتاب لحظات فارقة تخشع لها النفس، وتتأهب فيها الأرواح، حيث تفصلنا ساعات معدودة عن انطلاق السباق الختامي في شهر الخير. 

إنها العشر الأواخر من رمضان، مضمار الأتقياء، وملاذ التائبين، التي كان يخصها النبي ﷺ بحالٍ غير الحال، فكان إذا دخلت العشر؛ شدّ مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله؛ حرصاً على ألا تضيع من بين يديه نفحة من نفحاتها. 

وفي هذا التوقيت المبارك، يجدر بالمسلم الفطن أن يستجمع قواه ليجعل من هذه الليالي نقطة تحول كبرى، مقتفياً أثر النبوة في استثمار كل ثانية فيما يقرّب إلى الله.

أفضل الأعمال في العشر الأواخر 

خلال استضافته في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق عبر قناة صدى البلد؛ استعرض الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، خارطة طريق للمسلمين لاستثمار الثلث الأخير من الشهر الكريم. وأكد فضيلته على ضرورة تحلي المسلم باليقظة والحرص على الطاعات، مبيناً أن هذه الأيام تمثل ذروة الفضل والمكانة في الإسلام.

وأوضح المفتي أن ليلة القدر، التي خصها الله بسورة كاملة ووصفها بأنها خير من ألف شهر، تكمن في طيات هذه العشر، وهي الليلة التي تتنزل فيها الملائكة والروح بكل أمر حكيم. 

كما أشار إلى هدي النبي ﷺ في الاعتكاف بالمسجد خلال هذه الفترة، مؤكداً أن رمضان رحلة إيمانية تبدأ بالرحمة، وتتوسط بالمغفرة، وتختتم بالعتق من النيران، مما يستوجب من الجميع اغتنام هذه النفحات الربانية والتقرب إلى المولى عز وجل في أوقات الاستجابة.

العشر الأواخر ليلة القدر الاعتكاف نظير عياد العتق من النار أوقات الاستجابة العشر الأواخر من رمضان أفضل الأعمال في العشر الأواخر

