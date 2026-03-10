قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

رباب الهواري

تشهد الملاعب العالمية اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والدولية، يتصدرها لقاء جالاتا سراي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة الجونة أمام المصري في الدوري المصري الممتاز.

دوري أبطال أوروبا: مواجهات نارية تنتظر الجماهير

تستكمل منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم بثلاث مواجهات قوية، حيث يلتقي:

  • جالاتا سراي X ليفربول في الساعة 7:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1، في مواجهة مثيرة ينتظرها عشاق الفريقين بعد الأداء المميز الذي قدمه ليفربول في الأدوار السابقة.
  • أتالانتا X بايرن ميونخ في الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3، حيث يسعى بايرن ميونخ للحفاظ على صدارته وتأكيد تفوقه الأوروبي أمام فريق أتالانتا الإيطالي.
  • أتلتيكو مدريد X توتنهام هوتسبير في الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2، في مواجهة تكتيكية بين المدرب دييغو سيموني وخصمه الإنجليزي، ضمن مباريات الذهاب لدور الـ16.
  • نيوكاسل يونايتد X برشلونة في الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1، حيث يسعى برشلونة بقيادة هانز فليك لتجاوز اختبار صعب أمام فريق نيوكاسل الإنجليزي على ملعب “سانت جيمس بارك”.

الدوري المصري: الجونة يستضيف المصري
 

في الدوري المصري الممتاز، يقام لقاء مرتقب بين:

  • الجونة X المصري في الساعة 9:30 مساءً على قناة ON Sport 1.
    المباراة تعد فرصة لكل فريق لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، مع توقع مواجهة قوية بين لاعبي الفريقين، خاصة أن الجونة يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.


 


 


 


 


 

