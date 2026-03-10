ترامب: الولايات المتحدة قضت تماما على قدرات إيران النووية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بأن الولايات المتحدة قضت تماما على قدرات إيران النووية.

وأضاف ترامب في خطاب متلفز: "لن نتوقف إلى يتم إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو، لولا ضرباتنا في إيران لكانوا امتلكوا سلاحا نوويا خلال أسبوعين".





وتابع: "البحرية الإيرانية انتهت وكل سفنها تقريبا في قاع البحر".





ووصف ترامب اسم "عملية الغضب الملحمي بالاسم الرائع.





وأكد ترامب قائلا: "قضينا على مسيرات إيران وقدراتها الصاروخية وبحريتهم".





وختم : "حققنا انتصارات كثيرة بالفعل ولكننا لم نحقق انتصارات كافية".





وتأتي هذه التصريحات بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير عملية عسكرية ضد إيران، واستهدافهما مدنا إيرانية رئيسية، من بينها طهران. وبرر البيت الأبيض الهجوم بوجود تهديدات صاروخية ونووية يزعم أنها تنطلق من طهران.





واعتبرت الخارجية الروسية العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران "خطوة متهورة"، وطالبت بضرورة العودة الفورية للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة.