ترامب يؤكد عدم رغبته بتكرار سيناريو العراق في إيران
أمام أحد مصانع السادات.. مصرع عامل على يد زميله في المنوفية
الحرس الثوري لـ ترامب: المرشد هو من يقرر متى تنتهي الحرب.. وستندمون على قراراتكم الغبية
زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز رسميًا.. إليك القائمة الجديدة والإعلان الرسمي فجر اليوم
مسلسل على قد الحب الحلقة 20.. نجاح خطة مها نصار ودخول نيللي كريم المصحة بعد تدهور حالتها
الجيش السوري: حزب الله أطلق قذائف باتجاه البلاد.. ولن نتساهل مع أي اعتداء على أرضنا
ترامب: أجلنا ضرب بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق
مفاجأة من الحرس الثوري الإيراني: أي دولة تطرد سفراء أمريكا وإسرائيل من أراضيها لها حرية المرور بمضيق هرمز
أسرار جديدة من حرب 67.. تشكيل جوي مصري يسقط طائرتي مظليين إسرائيليين ويعطل خطط غزو شرم الشيخ| فيديو
محاكمة 13 متهما بالانضمام لداعش كرداسة.. اليوم
طريقة جديدة لاكتشاف أماكن الذهب القديمة باستخدام الأسماك.. ما القصة؟
المواصفات الكاملة لسيارة ام جي GT موديل 2026 الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يؤكد دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية لذوي الهمم وأسرهم

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تستهدف رعاية ذوي الهمم وأسرهم، مشددًا على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بهذه الفئة المهمة من أبناء الوطن، وتحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم، في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر دمجًا وعدالة يضمن مشاركة الجميع في مسيرة التنمية.

توجيهات محافظ الغربية 

وقد أناب محافظ الغربية المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، لحضور مبادرة الإفطار الرمضاني لذوي الهمم وأسرهم، والتي أُقيمت بمركز التنمية الشبابية بكفر الزيات، بمشاركة 560 فردًا، وذلك بمناسبة يوم زايد الإنساني، في إطار التعاون البناء بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، بحضور اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية،الاستاذ ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وتضمنت الفعالية عددًا من الورش والأنشطة التعليمية والترفيهية التي استهدفت تنمية القدرات الذهنية والإبداعية للأطفال بطريقة تفاعلية وممتعة، بما يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم المختلفة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وجدير بالذكر أن محافظة الغربية تضم ثلاث مراكز متخصصة للتخاطب، وهي مركز التنمية الشبابية بكفر الزيات، ومركز التنمية الشبابية بسمنود، ومركز شباب مدينة طنطا، حيث تقدم هذه المراكز خدمات متكاملة تشمل التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي وعلاج التأخر اللغوي وغيرها من الخدمات المتخصصة، وذلك مجانًا دون أي مقابل مادي، لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، تحت إشراف نخبة من الأخصائيين المتخصصين.

