إعدام سلع منتهية الصلاحية و32 إنذارا وتحرير 96 محضرا بالشهداء وأشمون

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع أية ممارسات تضر بالمواطنين أو تتعلق بالتلاعب بالسلع والأسعار ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، لمواصلة تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية والأساسية بصورة دائمة وبأسعار متوازنة، مع ضمان توافر المنتجات بكافة المحال والمعارض والمنافذ والسلاسل التجارية على مستوى المحافظة .

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملة مكبرة بالتنسيق مع التموين وسلامة الغذاء والصحة، وأسفرت الحملة عن إعدام كميه من السلع منتهيه الصلاحيه ، ٣٢ إنذار لأصحاب المحلات للتوجه لاستصدار تراخيص الأنشطة طبقا للقانون ١٥٤، وتحرير٢٩ محضر اشغال وحيازه سلع منتهيه الصلاحيه وعدم إعلان عن الأسعار وعدم مطابقة الاشتراطات الصحيه والبيئية .

كما شنت الوحدة المحليه لمركز ومدينة أشمون حملة تموينية مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية والغذائية بقري المركز واسفرت عن تحرير ٦٧ محضر تمويني متنوع ،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على أن الحفاظ على صحة المواطن وحقوقه يمثلان خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه، مؤكداً أنه لن يتم السماح بأي ممارسات تضر بالمواطن أو تمس احتياجاته الأساسية، وموجهاً الأجهزة التنفيذية والرقابية بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات.