محافظ المنوفية يحيل 224 من العاملين بمستشفي قويسنا للتحقيق لتغيبهم وترك العمل بدون إذن

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفى قويسنا المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى باعتبار قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية علي رأس منظومة العمل ، وأحال محافظ المنوفية 224 من العاملين بالمستشفي من إجمالي القوة 1468 للتحقيق ما بين غياب بدون إذن وترك عمل وتأخير وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي .

وتفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال والأشعة الديجيتال والعناية المركزة ، واستفسر عن آلية العمل وحجم المترددين ، كما اطمأنّ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تأدية الخدمة الصحية بشكل لائق للمرضي ، والتقي المحافظ بعدد من المرضي وأجرى حوارًا مباشرًا معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم .

وأبدي محافظ المنوفية استياءه من أداء مهام شركات الأمن والنظافة بالمستشفي ، موجهاً بمراجعة عقود الشركات وتحويل المقصرين للتحقيق ، فيما لاحظ المحافظ غلق أحد مخازن العهدة المستديمة بالمستشفي ووجه بفتح المخزن فوراً للتأكد من سلامة محتويات العهدة وعدم وجود أي تلاعب ، مشيراً الي أنه سيتخذ إجراءات رادعة وفقاً لتقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، مؤكداً على أن المواطن وتلبية متطلباته وتحسين الخدمات أولى اهتماماتي وعلى رأس منظومة العمل .

وأكد محافظ المنوفية على الاستمرار في المتابعات والزيارات الميدانية المفاجئة لكافة المراكز والقطاعات الخدمية للوقوف على مستوى معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والحلول اللازمة ومواجهة التحديات على أرض الواقع ، مشدداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في منظومة عمل الجهاز التنفيذي .