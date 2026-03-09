قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد عيادة التأمين الصحي لمتابعة انتظام سير وجودة الخدمات الطبية

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، عيادة التأمين الصحي بقويسنا لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية ، بحضور  المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ،  هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، الدكتور محمد فؤاد مدير عام التامين الصحي فرع المنوفية .

حيث تفقد محافظ المنوفية عدد من الأقسام الطبية والصيدلية واستفسر عن آلية العمل وحجم المترددين والتأكد من مدي توافر كافة الأدوية و المستلزمات الطبية ، فيما أجرى حواراً مفتوحاً مع المرضى للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم ، مؤكداً حرصه الكامل على دعم المنظومة الصحية باعتبارها علي رأس الأولويات وأحد أهم محاور التنمية المستدامة .

كما تفقد محافظ المنوفية المركز التكنولوجي بمركز ومدينة قويسنا للوقوف علي مستوي الإنضباط وجودة الخدمات المقدمة ، حيث استمع إلي شرح تفصيلي عن آلية العمل بالمركز وتوزيع المهام ، وكذا نوعية الخدمات المقدمة ومراحل استقبال الطلبات والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، كما استفسر عن مؤشرات الأداء ونسب إنجاز ملف التصالح علي مخالفات البناء  واستمع لشكاوى عدد من المواطنين وشدد علي ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل أي معوقات واتخاذ اللازم لسرعة إنجاز طلبات المواطنين وتقديم الخدمات بالشكل اللائق .

 وخلال جولته ، فاجئ محافظ المنوفية أحد المخابز السياحية بنطاق قويسنا البلد للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز ومدي مطابقته للمواصفات الفنية والالتزام بالأسعار ، موجهاً بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة المخابز واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها ، كما تفقد المحافظ قطعة أرض غير مستغلة تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بقويسنا البلد لبحث إمكانية استغلالها لإقامة مدرسة جديدة  لخدمة الأهالي ودعم خطط التنمية .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية التامين الصحي

