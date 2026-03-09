محافظ المنوفية يتفقد الحملة الميكانيكية بقويسنا ويشدد على جودة الأعمال

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للحملة الميكانيكية بقويسنا المقامة علي مساحة 2900 م2 بإستثمارات تجاوزت 14 مليون جنيه، جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة بقويسنا ، رافقه المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، صبري عبد الحميد البقيري مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .

حيث أستمع محافظ المنوفية إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع وحجم الأعمال المنفذة والذي يضم مبني إداري ، ومحلات تجارية ، ومظلات ، فضلا عن منظومة متكاملة من أعمال إنذار الحريق والإنارة وكاميرات المراقبة الموزعة على مختلف أجزاء الموقع بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان داخل الحملة ، ويهدف المشروع إلى توفير بنية خدمات متكاملة تدعم أعمال الصيانة والتشغيل وتساهم في سرعة الاستجابة لأعمال الإصلاح والتدخل الفنى بما ينعكس إيجابياً على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود لنهو المشروع وفق الجدول الزمني المحدد والإلتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية حفاظاً على الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وقد زار محافظ المنوفية مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال بقويسنا ( رعاية الأحداث ) ، حيث تفقد أقسام المؤسسة واطمأن بنفسه علي مستوى الرعاية المقدمة للأطفال من حيث التغذية والإقامة والرعاية الصحية والنفسية ، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل والخدمات المقدمة للأطفال ( إيداع وضيافة وملاحظة بالمراحل التعليمية المختلفة ) ، وأجري المحافظ حواراً مباشراً مع الأطفال للتعرف علي آرائهم ومقترحاتهم وحثهم على بذل المزيد من المذاكرة والاجتهاد لتحقيق أمنياتهم وطموحاتهم ،وأمر المحافظ بتسليم كراتين مواد غذائية ولحوم دعما للمؤسسة ، موجهاً القائمين علي المؤسسة بضرورة تطوير الخدمات وتوفير كافة المواد الغذائية والأساسية وإستبدال وتغيير المظلة المتواجدة في ساحة المؤسسة ،مؤكداً حرصه التام علي تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المؤسسات ودور الرعاية لتهيئة بيئة آمنة مستقرة للنزلاء ، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة لضمان رعاية الأطفال لتوفير حياة كريمة وآمنة ومستقبل أفضل لهم .