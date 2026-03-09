إحالة مديرة بإدارة بركة السبع التعليمية بالمنوفية للمحاكمة سمحت لمرشح بالدعاية داخل المدرسة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة المديرة السابقة لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية بمحافظة المنوفية إلى المحاكمة التأديبية على خلفية سماحها لأحد المرشحين السابقين في انتخابات مجلس النواب الأخيرة - قُبيل انطلاق العملية الانتخابية - بالتواجد داخل المدرسة رئاستها واستغلالها في أعمال الدعاية الانتخابية لصالحه.

وكانت النيابة الإدارية ببركة السبع قد تلقت إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بشأن الواقعة، وما انتهت إليه المديرية من إصدار قرارًا بنقل المتهمة من المدرسة.



وخلال التحقيقات التي باشرها محمد عبد الصمد رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد فاروق مدير النيابة، أسفرت التحقيقات عن ثبوت إخلال المتهمة بواجباتها الوظيفية وذلك بسماحها لأحد المرشحين السابقين لانتخابات مجلس النواب الأخيرة، بالتواجد داخل المدرسة التي كانت تتولى إدارتها آنذاك، واستغلالها في أعمال الدعاية الانتخابية لصالحه، وذلك من خلال توزيع مواد دعاية انتخابية على تلاميذ المدرسة تمثلت في بعض الأدوات المدرسية ، وصور خاصة له، والتقاطه صور للتلاميذ داخل مقر المدرسة دون الحصول على الموافقات القانونية، وذلك بالمخالفة للكتب الدورية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحظر استخدام المؤسسات التعليمية في أي أغراض دعائية أو إعلانية تحمل شعارات سياسية أو حزبية، وحظر المشاركة في الدعاية الانتخابية بأي صورة من الصور حفاظاً على حيادية المؤسسة التعليمية وصونًا لدورها التربوي.

وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية.