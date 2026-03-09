محافظ المنوفية: سرعة تنفيذ محطة إزالة الحديد والمنجنيز بأم خنان لخدمة 20 ألف نسمة

أجرى اليوم، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة ، تفقد خلالها عدد من المشروعات الخدمية والتنموية للوقوف على مستوى معدلات الأداء ونسب التنفيذ وأوجه المعوقات لتذليها وسرعة نهوها للارتقاء بمستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين ، رافقه المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، المهندس رشدى عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .

استهل محافظ المنوفية جولته بتفقد محطة إزالة الحديد والمنجنيز بأم خنان ، بطاقة 75 ل/ث وبإستثمارات 18 مليون جنيه لخدمة 20 ألف مواطن ، للوقوف علي معوقات التشغيل وتقديم حلول قابلة للتنفيذ ، وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الموقف الحالي للمحطة ، حيث جاري تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 90 % والأعمال الكهرميكانيكة بنسبة 87% .

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة وتذليل العقبات لسرعة نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المقررة والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة التشغيلية لخدمة الأهالي .

أكد محافظ المنوفية علي تقديم كافة سبل أوجه الدعم لتدعيم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات ولا سيما قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والذي يُعد أحد الملفات الهامة والرئيسية ضمن أجندة منظومة العمل للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .