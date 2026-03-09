قاليباف يحذر من شل الاقتصادات العالمية بسبب الحرب

حذر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الايراني من هز الاقتصادات العالمية كنتيجة محتملة لهذه الحرب".

بحسب وكالة أنباء مهر، كتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الايراني، في منشور على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: "ستكون الآثار الاقتصادية لهذه الحرب، التي تمتد إلى مستوى البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة والعالم، واسعة النطاق وطويلة الأمد".

وقد يبقى سعر النفط عند مستويات قياسية لفترة طويلة.

ومن المرجح أن يؤدي انهيار الاقتصادات العالمية إلى نتائج وخيمة لهذه الحرب. وقد تتسبب سياسة "إسرائيل أولاً" في انهيار ليس فقط أمريكا، بل العالم أجمع".