محافظات

افتتاح معرض ضخم للملابس الجديدة بالمجان لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحلة الكبرى خلال رمضان

الغربية أحمد علي

أعلن تضامن الاجتماعي بالغربية اليوم عن تدشين جمعية الأورمان عن تنظيم معرض ضخم للملابس الجديدة "بالمجان" بمحافظة الغربية لدعم (400) أسرة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

دعم تضامن الغربية 


وجاء ذلك في إطار جهودها المستمرة لإدخال البهجة على قلوب الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك.

شملت الخطة التفصيلة قرى السجاعية والعامرية والجابرية وكفر العبايده والهياتم بمركز المحلة الكبرى.

تحرك تنفيذي عاجل 


يأتي تنظيم هذا المعرض كجزء من خطة الجمعية الموسمية لدعم القرى والأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتهم من ملابس العيد مبكراً، مما يعزز من روح التكافل المجتمعي التي يتميز بها الشهر الفضيل.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض ضم 4 ألاف قطعة ملابس جديدة، وتشكيلة واسعة (أطفال، حريمي، ورجالي) بمختلف المقاسات، وجميعها ملابس جديدة تماماً، حيث يتيح المعرض للأسر المستفيدة فرصة اختيار ما يناسب أذواقهم واحتياجاتهم بحرية تامة، لضمان حفظ كرامة المستفيد وإسعاده.

تحرك جهات التحقيق 


موضخًا أنه يتم اختيار الأسر بناءً على أبحاث اجتماعية دقيقة وميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بالغربية.
مضيفًا أن هذا النشاط يأتي استكمالاً لسلسلة من الخدمات الإنسانية التي تقدمها الجمعية لأهالي محافظة الغربية خلال شهر رمضان، والتي تشمل توزيع كراتين المواد الغذائية واللحوم، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا 


مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية في تذليل كافة العقبات، وتوفير البيانات اللازمة للوصول إلى الحالات المستحقة، مؤكدة أن العمل الأهلي هو الشريك الأساسي للدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تضامن الغربية دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا توزيع معارض ملابس

