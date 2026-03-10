قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شديد البرودة.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026
هل يجوز للمعتكف مغادرة المسجد والذهاب للعمل؟.. اعرف الضوابط الشرعية
دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان.. اغتنموها اليوم بـ8 كلمات
تقارير إسرائيلية ترجح مقـ.تل ابن سموتريتش في معارك ضاربة بلبنان
الحرب على إيران.. قصف مقار لواء الطفوف التابع للحشد الشعبي بالعراق
الجيش اللبناني ينسحب من جميع مواقعه على طول الخط الأزرق بجنوب لبنان
سخيف.. عراقجي يرد على تصريح ترامب أن طهران ضربت مدرسة بنات إيرانية
غرامة وسحب رخصة.. عقوبات السائقين المخالفين لتعريفة الركوب بعد زيادة البنزين
هل ليلة القدر الأولى 2026 اليوم؟.. الإفتاء: اغتنموا فضلها بـ7 كلمات
حدث في 20 رمضان.. عودة النبي إلى مكة واستشهاد ابن أبي طالب
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية جنوب مدينة الخيام
انتبه عند الاستيقاظ.. علامة في جسمك تظهر صباحًا قد تكشف مشكلة صحية

أسماء عبد الحفيظ

يلاحظ بعض الأشخاص ظهور علامات معينة في أجسامهم فور الاستيقاظ من النوم، لكنها غالبًا ما تُهمل أو يُعتقد أنها أمر عابر. إلا أن خبراء الصحة يؤكدون أن الجسم يرسل أحيانًا إشارات مبكرة تكشف وجود مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه.

ومن بين هذه العلامات الشائعة تورم الوجه أو الجفون في الصباح، وهي حالة قد تبدو بسيطة لكنها قد ترتبط في بعض الأحيان بمشكلات صحية مختلفة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

تورم الوجه صباحًا.. ماذا يعني؟

يلاحظ بعض الأشخاص عند النظر في المرآة بعد الاستيقاظ أن الوجه يبدو منتفخًا قليلاً، خاصة في منطقة الجفون أو أسفل العينين. وقد يختفي هذا التورم تدريجيًا بعد مرور بعض الوقت خلال اليوم.

في كثير من الحالات يكون السبب بسيطًا مثل قلة النوم أو تناول أطعمة مالحة في الليلة السابقة، لكن استمرار هذه الحالة بشكل متكرر قد يشير إلى مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه.

احتباس السوائل أحد الأسباب الشائعة

يعد احتباس السوائل في الجسم من أكثر الأسباب التي قد تؤدي إلى تورم الوجه في الصباح. وخلال النوم تتجمع السوائل في أنسجة الوجه نتيجة الاستلقاء لفترة طويلة، ما قد يسبب ظهور الانتفاخ عند الاستيقاظ.

وقد يزداد هذا التورم لدى الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الملح أو الأطعمة المصنعة قبل النوم.

هل يمكن أن يشير إلى مشكلة في الكلى؟

في بعض الحالات قد يكون تورم الوجه في الصباح مرتبطًا بمشكلة في الكلى، حيث تلعب الكلى دورًا مهمًا في تنظيم توازن السوائل في الجسم.

وعندما لا تعمل الكلى بكفاءة قد يحدث تجمع للسوائل في بعض مناطق الجسم، ومن بينها الوجه والمنطقة المحيطة بالعينين.

لكن هذا لا يعني أن كل تورم صباحي يدل على مشكلة في الكلى، إذ يجب تقييم الحالة من قبل الطبيب خاصة إذا تكرر الأمر بشكل ملحوظ.

أسباب أخرى لانتفاخ الوجه صباحًا

هناك عدة عوامل أخرى قد تؤدي إلى ظهور هذه العلامة، ومنها:

  • السهر وقلة النوم
  • الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية
  • تناول وجبات غنية بالملح قبل النوم
  • الجفاف وقلة شرب الماء
  • التوتر والضغط النفسي

وفي كثير من الأحيان يختفي التورم بمجرد تعديل نمط الحياة وتحسين العادات اليومية.

متى يجب القلق؟

ينصح الأطباء بالانتباه إلى هذه العلامة إذا كانت تتكرر بشكل يومي أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل:

  • تورم في اليدين أو القدمين
  • تغير في لون البول
  • الشعور بالتعب المستمر
  • ارتفاع ضغط الدم

وجود هذه الأعراض قد يستدعي إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على صحة الجسم.

نصائح لتقليل تورم الوجه صباحًا

للتقليل من هذه المشكلة يمكن اتباع بعض العادات الصحية البسيطة، مثل:

  • تقليل الملح في وجبة العشاء
  • شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم
  • النوم لعدد ساعات كافٍ
  • رفع الرأس قليلًا أثناء النوم
  • تناول طعام صحي ومتوازن
علامة في جسمك تظهر صباحًا قد تكشف مشكلة صحية النوم الاستيقاظ إشارات مبكرة تورم الوجه المرآة الجسم

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

خدوا الخزنة باللي فيها.. كواليس سرقة ربع مليون جنيه من شركة بالهرم

الغربية.. تحرير 20 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية

غرامات فورية.. أمن الغربية يحرر 133 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات

قبل العيد .. زيت الروزمارى لنمو شعرك وهذه طريقة استخدامه

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. طرح فولفو EX60 موديل 2027

انتبه عند الاستيقاظ.. علامة في جسمك تظهر صباحًا قد تكشف مشكلة صحية

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

