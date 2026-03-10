انتبه عند الاستيقاظ.. علامة في جسمك تظهر صباحًا قد تكشف مشكلة صحية

يلاحظ بعض الأشخاص ظهور علامات معينة في أجسامهم فور الاستيقاظ من النوم، لكنها غالبًا ما تُهمل أو يُعتقد أنها أمر عابر. إلا أن خبراء الصحة يؤكدون أن الجسم يرسل أحيانًا إشارات مبكرة تكشف وجود مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه.

علامة في جسمك تظهر صباحًا قد تكشف مشكلة صحية

ومن بين هذه العلامات الشائعة تورم الوجه أو الجفون في الصباح، وهي حالة قد تبدو بسيطة لكنها قد ترتبط في بعض الأحيان بمشكلات صحية مختلفة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

تورم الوجه صباحًا.. ماذا يعني؟

يلاحظ بعض الأشخاص عند النظر في المرآة بعد الاستيقاظ أن الوجه يبدو منتفخًا قليلاً، خاصة في منطقة الجفون أو أسفل العينين. وقد يختفي هذا التورم تدريجيًا بعد مرور بعض الوقت خلال اليوم.

في كثير من الحالات يكون السبب بسيطًا مثل قلة النوم أو تناول أطعمة مالحة في الليلة السابقة، لكن استمرار هذه الحالة بشكل متكرر قد يشير إلى مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه.

احتباس السوائل أحد الأسباب الشائعة

يعد احتباس السوائل في الجسم من أكثر الأسباب التي قد تؤدي إلى تورم الوجه في الصباح. وخلال النوم تتجمع السوائل في أنسجة الوجه نتيجة الاستلقاء لفترة طويلة، ما قد يسبب ظهور الانتفاخ عند الاستيقاظ.

وقد يزداد هذا التورم لدى الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الملح أو الأطعمة المصنعة قبل النوم.

هل يمكن أن يشير إلى مشكلة في الكلى؟

في بعض الحالات قد يكون تورم الوجه في الصباح مرتبطًا بمشكلة في الكلى، حيث تلعب الكلى دورًا مهمًا في تنظيم توازن السوائل في الجسم.

وعندما لا تعمل الكلى بكفاءة قد يحدث تجمع للسوائل في بعض مناطق الجسم، ومن بينها الوجه والمنطقة المحيطة بالعينين.

لكن هذا لا يعني أن كل تورم صباحي يدل على مشكلة في الكلى، إذ يجب تقييم الحالة من قبل الطبيب خاصة إذا تكرر الأمر بشكل ملحوظ.

أسباب أخرى لانتفاخ الوجه صباحًا

هناك عدة عوامل أخرى قد تؤدي إلى ظهور هذه العلامة، ومنها:

السهر وقلة النوم

الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية

تناول وجبات غنية بالملح قبل النوم

الجفاف وقلة شرب الماء

التوتر والضغط النفسي

وفي كثير من الأحيان يختفي التورم بمجرد تعديل نمط الحياة وتحسين العادات اليومية.

متى يجب القلق؟

ينصح الأطباء بالانتباه إلى هذه العلامة إذا كانت تتكرر بشكل يومي أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل:

تورم في اليدين أو القدمين

تغير في لون البول

الشعور بالتعب المستمر

ارتفاع ضغط الدم

وجود هذه الأعراض قد يستدعي إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على صحة الجسم.

نصائح لتقليل تورم الوجه صباحًا

للتقليل من هذه المشكلة يمكن اتباع بعض العادات الصحية البسيطة، مثل: