قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيتنام تدعو الشركات لاعتماد العمل من المنزل لتوفير الوقود وسط اضطرابات الإمدادات بسبب حرب إيران

فيتنام تدعو الشركات لاعتماد العمل من المنزل لتوفير الوقود وسط اضطرابات الإمدادات بسبب حرب إيران
فيتنام تدعو الشركات لاعتماد العمل من المنزل لتوفير الوقود وسط اضطرابات الإمدادات بسبب حرب إيران
أ ش أ

دعت وزارة التجارة في فيتنام، الشركات المحلية لتشجيع موظفيها على العمل من المنزل، في إطار جهود حكومية لخفض استهلاك الوقود، في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمين عن الحرب في إيران.

وذكرت الحكومة في بيان اليوم الثلاثاء، نقلًا عن تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة الفيتنامية وفق ما نقله موقع (يو إس نيوز) الأمريكي، أن فيتنام كانت من بين الدول الأكثر تضررًا من اضطرابات الوقود منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأوضح البيان، أن الاقتصاد الفيتنامي يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، ما جعله أكثر عرضة لتداعيات ارتفاع الأسعار وتعطل الإمدادات في الأسواق العالمية.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليل الضغط على استهلاك الوقود وتخفيف آثار أزمة الطاقة الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وقال ترامب، في مقابلة متلفزة مساء أمس الاثنين، إنه يعتقد أن الحرب ضد إيران «شارفت على الاكتمال»، مضيفًا أن واشنطن «تقدمت كثيرًا» مقارنة بالتقدير الأولي الذي كان يتراوح ما بين أربعة وخمسة أسابيع.

وفي رد على تصريحات ترامب، قالت قوات الحرس الثوري الإيراني إنها «ستحدد نهاية الحرب»، وأن طهران لن تسمح بتصدير «لتر واحد من النفط» من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية اليوم /الثلاثاء/ عن المتحدث باسم الحرس الثوري.

ومع ذلك، لا تزال الأسعار تحت ضغط في ظل دراسة ترامب تخفيف العقوبات النفطية المفروضة على روسيا والإفراج عن مخزونات النفط الطارئة، ضمن حزمة خيارات تهدف إلى كبح الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، بحسب ما أفادت عدة مصادر.

وكانت دول مجموعة السبع قد أعلنت أمس الاثنين أنها مستعدة لاتخاذ «إجراءات ضرورية» ردًا على الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، لكنها لم تلتزم صراحة بالإفراج عن الاحتياطيات الطارئة.

وزارة التجارة في فيتنام الشركات المحلية تشجيع موظفيها على العمل من المنزل خفض استهلاك الوقود ارتفاع الأسعار الناجمين عن الحرب في إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصرع سائق سيارة نقل في تصادم مع تريلا على طريق الشيخ زايد

أرشيفية

تفاصيل حبس ربة منزل بتهمة الشروع في قتل زوجها بالمطرية

أرشيفية

سيارة مسرعة تطيح بأجنبي أثناء عبوره الطريق في الشيخ زايد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد