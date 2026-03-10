قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ليفربول يواجه جالطة سراي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يستعد فريق ليفربول بقيادة المدير الفني آرني سلوت لخوض مواجهة قوية مساء الثلاثاء أمام فريق جالطة سراي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

وتعد هذه المباراة من أبرز مواجهات هذا الدور، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب الحاسمة.


ملعب رامس بارك يستضيف القمة الأوروبية


تقام المباراة على ملعب رامس بارك، معقل الفريق التركي، والذي يُعرف بأجوائه الجماهيرية الحماسية التي تمنح أصحاب الأرض أفضلية كبيرة.

وسيحاول جالطة سراي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة قبل خوض لقاء العودة في إنجلترا، بينما يسعى ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب.


طريق الفريقين إلى دور الـ16


تمكن ليفربول من حجز مقعده في دور الـ16 بعد أداء قوي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، حيث أنهى هذه المرحلة في المركز الثالث، ليضمن التأهل مباشرة إلى هذا الدور.

في المقابل، وصل جالطة سراي إلى هذا الدور عبر الملحق، بعدما قدم أداءً مميزًا ونجح في إقصاء فريق يوفنتوس، ليؤكد قدرته على منافسة كبار القارة الأوروبية.


موعد مباراة الإياب بين الفريقين


من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ليفربول وجالطة سراي يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري، على ملعب أنفيلد، حيث ستكون الكلمة الأخيرة لتحديد المتأهل إلى الدور التالي من البطولة.


المتأهل يواجه الفائز من مواجهة باريس وتشيلسي


ينتظر المتأهل من مواجهة ليفربول وجالطة سراي تحدٍ قوي في الدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وتشيلسي، في صدام مرتقب بين عمالقة الكرة الأوروبية.


موعد المباراة والقناة الناقلة


تنطلق مباراة ليفربول وجالطة سراي مساء اليوم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا 

