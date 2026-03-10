تقارير إسرائيلية ترجح مقـ.تل ابن سموتريتش في معارك ضاربة بلبنان

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن بانايا نجل وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش قتـ.ل في معارك ضارية بجنوب لبنان وهو ما يمثل فضيحة مدوية داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة.

وفي هذا السياق ، ذكرت صحيفة معاريف العبرية ان جيش الاحتلال لا يستطيع حاليا تنفيذ عملية برية واسعة داخل لبنان.

ويأتي العجز لانشغال سلاح الجو في إيران والذي تحتاجه مثل هذه العملية بكامل تشكيله، أو على الأقل بنسبة تتراوح بين 70 و85 بالمائة.

واردفت : لذلك يحاول الجيش في الوقت الحالي إبعاد حزب الله عن منطقة الحدود وتقليص إطلاق النار نحو مناطق مختلفة في الجليل.