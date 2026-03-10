سخيف.. عراقجي يرد على تصريح ترامب أن طهران ضربت مدرسة بنات إيرانية

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد بأي تعليق.

وقال عراقجي لقناة بي بي إس الأمريكية: لدينا تجربة مريرة للغاية في موضوع التفاوض مع الأمريكيين، حيث دائما ما أبدت واشنطن وتل أبيب قبل الهجوم بأنهم لا ينوون مهاجمتنا، ويرغبون بحل القضية النووية سلميا.

وقال عراقجي: الأمريكيون والإسرائيليون ظنوا أن بإمكانهم في غضون يومين تغيير النظام وتحقيق نصر سريع وساحق لكنهم فشلوا.

وزاد عراقجي: الخطة الرئيسية لأمريكا وإسرائيل فشلت والآن يجربون خططا أخرى وجميعها ستفشل أيضا.

وأضاف : هذه الحرب مفروضة علينا وما نقوم به دفاع عن النفس ونواجه عدوانا غير قانوني.

وتابع : حذرنا دول المنطقة مسبقا أن أمريكا إذا هاجمتنا فسنهاجم قواعدها ومنشآتها في الشرق الأوسط.

وأمضى: تصريح ترامب أن إيران هي التي هاجمت مدرسة الفتيات سخيف ولم نستهدف مدنيين أو أي موقع مدني على عكس الأمريكيين الذين استهدفوا عمدا مدارسنا وبنيتنا التحتية.

وختم عراقجي تصريحاته لقناة بي بي إس: مستعدون لمواصلة مهاجمة الأمريكيين بصواريخنا ما دام ذلك ضروريا ومهما طال أمده.