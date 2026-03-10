محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول ضد جالاتا سراي بدوري الأبطال

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر، ضيفًا على نظيره جالاتا سراي التركي في الثامنة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "رامس بارك" بمدينة إسطنبول، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح جالاتا سراي في بلوغ دور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز العشرين برصيد 10 نقاط.

وتمكن الفريق التركي من حجز مقعده في هذا الدور عقب مواجهة قوية أمام يوفنتوس، حسمها لصالحه بنتيجة إجمالية بلغت 7-5 في مجموع المباراتين ضمن الملحق الإقصائي.

في المقابل، تأهل ليفربول إلى الدور ذاته بعد أداء قوي خلال مرحلة الدوري، إذ احتل المركز الثالث عقب تحقيقه ستة انتصارات في ثماني مباريات، ليضمن الظهور في دور الـ16 للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.

ويعتمد الفريق الإنجليزي على خبرته الكبيرة في البطولة القارية، إلى جانب تألق نجمه محمد صلاح، الذي يقود طموحات "الريدز" لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تضعه في موقف مريح قبل مباراة الإياب.

ويسعى صلاح لمواصلة هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سجل في آخر مباراتين أمام وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت مواجهة سابقة قد جمعت الفريقين خلال مرحلة الدوري هذا الموسم، ونجح خلالها جالاتا سراي في تحقيق فوز ثمين على ليفربول بنتيجة 1-0، بفضل ركلة جزاء سجلها المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.