حبس سيدة وزوجها سرقا مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس سيدة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة محل عمل الأولى بالقاهرة .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة وزوجها بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة محل عمل الأولى بأسلوب المفتاح المصطنع، وبحوزتهما هاتف محمول من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادها تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.