ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع تراجع الدولار وانحسار مخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض أسعار الطاقة، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى إمكانية انتهاء الحرب في المنطقة قريبًا.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.6% لتسجل 5187.3 دولار للأونصة، فيما ارتفع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% ليبلغ 5173.45 دولار للأونصة.

كما ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% لتسجل 88.90 دولار للأونصة.

وجاءت مكاسب الذهب بدعم من تراجع الدولار وانحسار المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم نتيجة الحرب، وهو ما قلّص توقعات اتجاه البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القريبة، الأمر الذي يعزز جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وفي هذا السياق، قال كبير محللي الأسواق في شركة أواندا، كيلفن وونج، إن تصريحات ترامب التي تحدث فيها عن إمكانية خفض التصعيد ساهمت في دعم أسعار الذهب، خاصة مع التراجع الحاد في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى انخفاض توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من 10% عقب تصريحات ترامب، في حين حذر الرئيس الأمريكي من احتمال تصاعد الهجمات إذا سعت إيران إلى منع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.

وتسببت الحرب في إغلاق المضيق وتوقف حركة ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، ما دفع بعض المنتجين إلى وقف الإنتاج مع امتلاء المخازن، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

وقد أسهمت زيادة تكاليف الطاقة في تصاعد المخاوف التضخمية، ما قص احتمالات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير غدًا الأربعاء، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة تطورات التضخم.