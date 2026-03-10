تعافي الأسهم الآسيوية مع تراجع النفط وتزايد الرهانات على نهاية محتملة للحرب مع إيران

تعافت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء ، بعد بداية أسبوع مضطربة، مدعومة بتراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، إلى جانب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح فيها إلى أن الصراع مع إيران قد يقترب من نهايته.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد أنهت جلسة الاثنين على ارتفاع رغم تقلبات حادة، بعدما تراجعت في بداية التداولات مع صعود أسعار النفط، قبل أن تتعافى عقب تصريحات ترامب.

وفي الوقت نفسه، جرى تداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف؛ بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية.

وقادت الأسواق الآسيوية موجة الصعود بعد اضطرابات حادة في بداية الأسبوع، عندما قفزت أسعار النفط بفعل مخاوف من أن يؤدي تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى تعطيل كبير في إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأكثر من 6% يوم الثلاثاء، بعدما كان قد أنهى الجلسة السابقة على تراجع يقارب 6%.

وصعد مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 4% بعد هبوط تجاوز 5% امس الاثنين، كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنحو 3%.

وجاء تحسن شهية المستثمرين بعد تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى أن النزاع مع إيران قد يكون قريبًا من نهايته، ما خفف المخاوف من اندلاع حرب طويلة الأمد.

وتراجعت أسعار النفط إلى نحو 90 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، بعد أن كانت قد اقتربت من 120 دولارًا في وقت سابق من يوم الاثنين. وأسهم هذا التراجع في تهدئة أسواق الأسهم التي تعرضت لضغوط كبيرة نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة.

وكان صعود النفط قد أعاد إحياء المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، وإمكانية أن تضطر البنوك المركزية إلى تأجيل خفض أسعار الفائدةإذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة.

تلقت الأسواق الآسيوية دعمًا إضافيًا من بيانات التجارة القوية في الصين.

فقد أظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن صادرات الصين قفزت بنسبة 21.8% خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات بفارق كبير، بينما ارتفعت الواردات بنحو 20%، في إشارة إلى تحسن الطلب المحلي.

وأبرزت هذه الأرقام مرونة ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم استمرار التوترات التجارية العالمية والرسوم الجمركية.

وارتفع مؤشر شنجهاي المركب في الصين بنحو 0.4%؛ فيما صعد مؤشر شنجهاي شينز 300 بأكثر من 1%؛ وزاد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.7%.

وارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 1.3%؛ وصعد مؤشر ستريس تايمز في سنغافورة بنحو 1.5%.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفيتي 50 الهندي بنسبة 0.4%.