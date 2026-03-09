الدولار يتجاوز 52 جنيهًا.. سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم

واصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه ارتفاعه خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية، مع استمرار الطلب على العملة الأجنبية عند مستويات مرتفعة.
أسعار الدولار في البنوك
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 52.760 جنيه للشراء و52.796 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 52.760 جنيه للشراء و52.860 جنيه للبيع
HSBC: 52.760 جنيه للشراء و52.860 جنيه للبيع
QNB الأهلي: 52.750 جنيه للشراء و52.850 جنيه للبيع
بنك مصر: 52.740 جنيه للشراء و52.840 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 52.740 جنيه للشراء و52.840 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي: 52.740 جنيه للشراء و52.840 جنيه للبيع
كريدي أجريكول: 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع
بنك البركة: 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع
البنك العقاري المصري العربي: 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
البنك المركزي المصري: 52.728 جنيه للشراء و52.864 جنيه للبيع
بنك الكويت الوطني (NBK): 52.700 جنيه للشراء و52.800 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 52.680 جنيه للشراء و52.780 جنيه للبيع