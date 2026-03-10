قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب يرتفع وسط ترقب لتطورات تهدئة الصراع في الشرق الأوسط

الذهب يرتفع وسط ترقب لتطورات تهدئة الصراع في الشرق الأوسط
الذهب يرتفع وسط ترقب لتطورات تهدئة الصراع في الشرق الأوسط
أ ش أ

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التداولات الآسيوية، اليوم "الثلاثاء"، مدعومة بترقب الأسواق العالمية لتطورات الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل مؤشرات على تحسن شهية المخاطرة بعد تصريحات أمريكية بأن الحرب ستنتهي "قريباً جداً".

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعا بنسبة 0.9% ليصل إلى 5180.95 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.7% لتستقر عند 5190.86 دولار للأوقية.

يأتي هذا الارتفاع بعد جلسة اتسمت بالتقلبات الحادة يوم أمس الاثنين، حيث لا يزال الذهب يتداول ضمن نطاق يتراوح ما بين 5000 و5200 دولار للأوقية.

وأشار محللون اقتصاديون إلى أن المعدن النفيس استفاد من كونه "ملاذا آمنا" في ظل الهجمات المتبادلة في المنطقة والاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز، إلا أن هذه المكاسب واجهت ضغوطا جراء المخاوف من الآثار التضخمية للصراع، والتي قد تدفع البنوك المركزية العالمية نحو تبني سياسات نقدية أكثر تشددا.

في سياق متصل، أوضح خبراء بقطاع التحليل المالي أن الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب هذا العام حفزت المستثمرين على عمليات "جني الأرباح" والسعي نحو السيولة، خاصة مع التراجعات العميقة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية مؤخراً.

وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة الفورية بنسبة 6% لتصل إلى 89.19 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.7% مسجلا 2201.48 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن الصناعية، فقد ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.3% لتصل إلى 13095.30 دولار للطن.

أسعار الذهب التداولات الآسيوية تطورات الصراع في منطقة الشرق الأوسط تحسن شهية المخاطرة بعد تصريحات أمريكية الحرب ستنتهي قريباً جداً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

الترجي

الترجي يفتح أبوابه للجماهير قبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال

الهلال السعودي

الهلال يعلن جاهزية لاعبه قبل لقاء الفتح فى الدورى السعودي

ليفربول

محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول ضد جالاتا سراي بدوري الأبطال

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد