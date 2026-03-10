الذهب يرتفع وسط ترقب لتطورات تهدئة الصراع في الشرق الأوسط

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التداولات الآسيوية، اليوم "الثلاثاء"، مدعومة بترقب الأسواق العالمية لتطورات الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل مؤشرات على تحسن شهية المخاطرة بعد تصريحات أمريكية بأن الحرب ستنتهي "قريباً جداً".

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعا بنسبة 0.9% ليصل إلى 5180.95 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.7% لتستقر عند 5190.86 دولار للأوقية.

يأتي هذا الارتفاع بعد جلسة اتسمت بالتقلبات الحادة يوم أمس الاثنين، حيث لا يزال الذهب يتداول ضمن نطاق يتراوح ما بين 5000 و5200 دولار للأوقية.

وأشار محللون اقتصاديون إلى أن المعدن النفيس استفاد من كونه "ملاذا آمنا" في ظل الهجمات المتبادلة في المنطقة والاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز، إلا أن هذه المكاسب واجهت ضغوطا جراء المخاوف من الآثار التضخمية للصراع، والتي قد تدفع البنوك المركزية العالمية نحو تبني سياسات نقدية أكثر تشددا.

في سياق متصل، أوضح خبراء بقطاع التحليل المالي أن الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب هذا العام حفزت المستثمرين على عمليات "جني الأرباح" والسعي نحو السيولة، خاصة مع التراجعات العميقة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية مؤخراً.

وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة الفورية بنسبة 6% لتصل إلى 89.19 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.7% مسجلا 2201.48 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن الصناعية، فقد ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.3% لتصل إلى 13095.30 دولار للطن.