شديد البرودة.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026
هل يجوز للمعتكف مغادرة المسجد والذهاب للعمل؟.. اعرف الضوابط الشرعية
دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان.. اغتنموها اليوم بـ8 كلمات
تقارير إسرائيلية ترجح مقـ.تل ابن سموتريتش في معارك ضاربة بلبنان
الحرب على إيران.. قصف مقار لواء الطفوف التابع للحشد الشعبي بالعراق
الجيش اللبناني ينسحب من جميع مواقعه على طول الخط الأزرق بجنوب لبنان
سخيف.. عراقجي يرد على تصريح ترامب أن طهران ضربت مدرسة بنات إيرانية
غرامة وسحب رخصة.. عقوبات السائقين المخالفين لتعريفة الركوب بعد زيادة البنزين
هل ليلة القدر الأولى 2026 اليوم؟.. الإفتاء: اغتنموا فضلها بـ7 كلمات
حدث في 20 رمضان.. عودة النبي إلى مكة واستشهاد ابن أبي طالب
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية جنوب مدينة الخيام
رياضة

أيمن يونس يحذر لاعبي الزمالك : مباراة إنبي صعبة

الزمالك
الزمالك
منار نور

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق علي مباراة الفريق امام إنبي في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس:"ماتش إنبي ماتش صعب ..ربنا يوفق معتمد واللاعبين في ماتش هو الأهم للزمالك ..الهدوء و التركيز و القوة   البدنية و الروح و الإصرار  أسلحتنا المهمة قبل الفنيات....يومكم  يا جمهور الزمالك..ننتظركم في الاستاد كالمعتاد  كنجوم للقاء . 


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك، إنبى، يوم  غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت”.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 43 نقطة.

يغيب محمد شحاتة، عن مواجهة فريقه  أمام إنبي، وذلك بعد تعرضه للطرد المباشر خلال المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري.

الزمالك ايمن يونس إنبي معتمد جمال

زيت الروزمارى لنمو شعرك وكيفيه استخدامه
فولفو EX60 2027
علامة في جسمك تظهر صباحًا قد تكشف مشكلة صحية
منظومة الدفع الإلكترونية
