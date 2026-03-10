أيمن يونس يحذر لاعبي الزمالك : مباراة إنبي صعبة

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق علي مباراة الفريق امام إنبي في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس:"ماتش إنبي ماتش صعب ..ربنا يوفق معتمد واللاعبين في ماتش هو الأهم للزمالك ..الهدوء و التركيز و القوة البدنية و الروح و الإصرار أسلحتنا المهمة قبل الفنيات....يومكم يا جمهور الزمالك..ننتظركم في الاستاد كالمعتاد كنجوم للقاء .



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبي، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك، إنبى، يوم غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وتذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت”.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 43 نقطة.

يغيب محمد شحاتة، عن مواجهة فريقه أمام إنبي، وذلك بعد تعرضه للطرد المباشر خلال المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري.