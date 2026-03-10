إعلان نتيجة التظلمات وقوائم الانتظار في مسابقة تعيين موظفين بتعاونيات البناء والإسكان| الرابط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة في مسابقة شغل (75) وظيفة بـالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لـوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الإعلان عن ترتيب المتقدمين بقوائم الانتظار.

وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg⁠

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل على موقع البوابة.

وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.