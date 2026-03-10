يارا السكري: التعاون مع أحمد العوضي مريح جدا| خاص

كشفت الفنانة يارا السكري عن سر تعاونها مع الفنان أحمد العوضي للمرة الثانية على التوالي من خلال مسلسل علي كلاي الذي يعرض حاليا.

وقالت الفنانة يارا السكري فى تصريح خاص لصدى البلد : تكرار التعاون مع أحمد العوضي يمنحني شعورًا كبيرًا بالراحة والأمان داخل موقع التصوير، والعمل معه مريح للغاية لأنه يهتم بالتفاصيل الدقيقة، ويحرص دائمًا على أن يكون كل عنصر في العمل في مكانه الصحيح، ووجود فنان يمتلك هذا القدر من الالتزام والدعم يخلق حالة من الطمأنينة بين فريق العمل، لذلك لا أشعر بالقلق أو التوتر أثناء التصوير، بل أشعر أنني أعمل وسط فريق متفاهم يعرف جيدًا ما يريده ويعمل من أجل تقديم أفضل نتيجة ممكنة.

آداء يارا السكري

وواصلت يارا السكري تقديم أداء لافت ومليء بالمشاعر، مؤكدة موهبتها وقدرتها على تجسيد الشخصية باحترافية عالية، وهو ما انعكس على تفاعل الجمهور مع تطورات دورها في المسلسل.

وخلال أحداث الحلقة العشرون تتعرض «روح» لأزمة صحية خطيرة بعد إصابتها بنزيف كاد يتسبب في فقدان حملها، ما يدفع زوجها «على كلاي» إلى نقلها سريعًا إلى المستشفى، حيث ينجح الأطباء في إنقاذها والحفاظ على الجنين، لتتنفس الأسرة الصعداء مؤقتا.

لكن الهدوء لا يستمر طويلا، إذ تواصل «ميادة» التي تجسدها الفنانة درة التحريض ضد «روح»، مطالبة «مختار السندي» الذي يؤدي دوره الفنان بسام رجب بالانتقام منها، وبالفعل يتم تدبير حادث سير مروع لها، حيث تتعرض التاكسي التي كانت تستقلها لحادث عنيف.

وتتصاعد الأحداث عندما يتلقى «على كلاي» خبر الحادث، فيتوجه مسرعا إلى موقعه، لتنتهي الحلقة بمشهد صادم يكشف اشتعال النيران في التاكسي، تاركا مصير «روح» معلقا، وممهدا لمواجهة درامية مرتقبة قد تشعل حلقات المسلسل المقبلة.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.