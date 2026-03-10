رئيس الوزراء العراقي يحث دول مجلس الأمن دائمة العضوية لبذل الجهود اللازمة لوقف الحرب

حث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الثلاثاء/ دول مجلس الأمن دائمة العضوية على بذل الجهود اللازمة لوقف الحرب.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن ذلك جاء خلال استقبال السوداني، السفير الصيني لدى العراق تسوي وي"، مبينا أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل تصاعد حدة التوترات الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها، وما يترتب عليها من تداعيات على العراق ودول المنطقة والعالم، إضافةً إلى انعكاساتها الاقتصادية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمدادات العالمية.

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين العراق والصين، وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يعكس تنامي الشراكة بين البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة".