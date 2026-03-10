بحبكم من كل قلبي.. إلهام شاهين تهنئ يسرا وإيناس الدغيدي بعيدي ميلادهما

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة تهنئة للفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي بعيد ميلادهما اليوم، الثلاثاء 10 مارس، معبرة عن حبها الكبير لصديقتيها.

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل سنة وصديقاتي الغاليين جدًا على قلبي يسرا وإيناس الدغيدي طيبين.. عيد ميلاد سعيد وسنة جديدة حلوة، مليانة خير وصحة وسعادة وراحة بال.. بحبكم من كل قلبي”.



تحتفل الفنانة يسرا اليوم، بعيد ميلادها، وهي إحدى النجمات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

لا يمكننا حصر الإنجازات الفنية للأيقونة يسرا التي اختيرت واحدة من أفضل 100 امرأة عربية في العالم وواحدة من أصل 50 امرأة عربية من ذوي النفوذ بشكل عام، ليست فقط فنانة حائزة على جوائز سينمائية عديدة ولكنها واحدة من النساء اللاتي استغللن نجاحهن كنقطة انطلاق ليصبحن صوتا للتغيير.

في عام 2019، اختيرت الفنانة المصرية من قبل إدارة أكاديمية الفنون والعلوم المسرحية، لتكون ضمن لجنة التحكيم في دورة الأوسكار الـ 92، بالإضافة إلى اختيار المخرج عمرو سلامة في قائمة المخرجين، والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في قائمة المنتجين.

وأعربت يسرا عن سعادتها بهذا الاختيار قائلة: "إنه لشرف كبير لي أن أكون ضمن لجنة تحكيم أكاديمية الأوسكار، وأعتقد أن الأكاديمية هي واحدة من أعرق وأهم أكاديميات الفنون فيالعالم، وكونى جزءًا منها يعنى الكثير بالنسبة لي".