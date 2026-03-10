وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم والحكومة تتحمل التكاليف

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الحكومة المصرية ستواصل تحمل تكاليف دعم رغيف الخبز ولن يتم زيادة سعره، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم هذا القطاع بمبالغ ضخمة تقدر بحوالي 160 مليار جنيه سنويًا.

وقال فاروق: “نطمئن المواطنين أن سعر رغيف الخبز ثابت ولن يكون هناك مساس به، خاصة في ظل الظروف الحالية، والحكومة هتتحمل هذا العبء الكبير.”

وأضاف الوزير أن المخابز التي تعتمد على الوقود والسولار في عملية الإنتاج يجب أن تلتزم بعدم زيادة الأسعار، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة مختصة لمراقبة الأسعار ومنع أي محاولات استغلال من بعض التجار.

وتابع: “بعض التجار قد يحاولون رفع الأسعار غير مبرر، لكن اللجنة ستكون صارمة جدًا في هذا الأمر، ولن نسمح بأي زيادة غير مبررة على أسعار الخبز.”

وأكد فاروق أنه حال حدوث أي زيادات غير مبررة أو تجاوزات من التجار، سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.

وقال: “لدينا دراسة شاملة لكل التكاليف المتعلقة بالإنتاج، وأي زيادة خارجة عن السياق سيتم التعامل معها بشكل فوري.”

وأضاف وزير التموين أن الحكومة تعمل على ضمان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لضمان استقرار السوق، وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة أي محاولات استغلال قد تحدث نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية.