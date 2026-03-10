قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
توك شو

وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم والحكومة تتحمل التكاليف

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

 أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الحكومة المصرية ستواصل تحمل تكاليف دعم رغيف الخبز ولن يتم زيادة سعره، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم هذا القطاع بمبالغ ضخمة تقدر بحوالي 160 مليار جنيه سنويًا.

وقال فاروق: “نطمئن المواطنين أن سعر رغيف الخبز ثابت ولن يكون هناك مساس به، خاصة في ظل الظروف الحالية، والحكومة هتتحمل هذا العبء الكبير.”

وأضاف الوزير أن المخابز التي تعتمد على الوقود والسولار في عملية الإنتاج يجب أن تلتزم بعدم زيادة الأسعار، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة مختصة لمراقبة الأسعار ومنع أي محاولات استغلال من بعض التجار. 

وتابع: “بعض التجار قد يحاولون رفع الأسعار غير مبرر، لكن اللجنة ستكون صارمة جدًا في هذا الأمر، ولن نسمح بأي زيادة غير مبررة على أسعار الخبز.”

وأكد فاروق أنه حال حدوث أي زيادات غير مبررة أو تجاوزات من التجار، سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.

 وقال: “لدينا دراسة شاملة لكل التكاليف المتعلقة بالإنتاج، وأي زيادة خارجة عن السياق سيتم التعامل معها بشكل فوري.”

وأضاف وزير التموين أن الحكومة تعمل على ضمان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لضمان استقرار السوق، وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة أي محاولات استغلال قد تحدث نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية.

وزير التموين الخبز رفع اسعار الوقود

