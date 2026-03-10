درة ترد على مدى اهتمامها بترتيب اسمها على تترات الأعمال.. خاص

كشفت الفنانة درة عن مدى اهتمامها بوضع اسمها على تتر أى عمل فني تشارك به، خاصة أنه يعرض لها حاليا مسلسل “علي كلاي” مع أحمد العوضي.

وردت درة على هذا الأمر قائلة: “سؤال ترتيب الأسماء ليس له أهمية كبيرة بالنسبة لي، الدور الذي أقدمه هو الأهم، والترتيب يعتمد على حجم الدور والبطولة والاسم الذي حققته، ومن الطبيعي أن يترتب عليه أن أكون في الصدارة أو في مكان يليق بمكانتي الفنية”.

درة تتحدث عن تعاونها مع العوضي

يذكر أنه يعرض للفنانة درة حاليا مسلسلان في الموسم الدرامي الرمضاني، هما "علي كلاي" أمام أحمد العوضي، والثاني "إثبات نسب" أمام محمود عبد المغني.

وقالت درة عن تعاونها مع العوضي: “تجربة مميزة جدًا، وهذه هي المرة الأولى التي نعمل فيها معًا، وهو نجم كبير وله شعبية واسعة، وأعماله دائمًا قريبة من الناس وتتناول قضايا المجتمع بشكل مباشر، ومنذ أول تعامل بيننا اكتشفت أنه شخص محترم وفنان حقيقي، يهتم بكل تفاصيل دوره وعمل الفريق بأكمله، وهذا جعل العمل معه ممتعًا جدًا، خصوصًا أن بيننا كيمياء واضحة في المشاهد المشتركة، والمشاهد بين ميادة وعلي كانت قوية ومليئة بالمشاعر المتضاربة والصراعات النفسية، والجديد في العلاقة بينهما أنها لا تعتمد على الشكل التقليدي لعلاقة الرجل والمرأة الذي نشاهده عادة”.