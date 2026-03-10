قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تكشف عن موقف «شارل ديجول» في الحرب على إيران

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

كشفت وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوترينج موقف حاملة الطائرات “شارل ديجول” من المشاركة في الحرب ضد إيران، حيث قالت إنها حتى الآن متواجدة في شرق المتوسط، وهي لا تزال هناك، ولا يوجد تاريخ محدد لتوجهها إلى مضيق هرمز.

ولاحقا؛ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستنشر ثماني فرقاطات وحاملتي مروحيات برمائيتين وحاملة الطائرات شارل ديجول في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر كإجراء دفاعي.

وقال ماكرون في قبرص: "هدفنا هو الحفاظ على وضع دفاعي صارم، والوقوف إلى جانب جميع الدول التي تعرضت لهجوم من إيران رداً على ذلك، لضمان مصداقيتنا، والمساهمة في خفض التصعيد الإقليمي".

وفي وقت لاحق، قال ماكرون للقوات الفرنسية على متن حاملة الطائرات شارل ديجول إن فرنسا ستعمل أيضاً على الحفاظ على حرية الملاحة، وربما إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف: "نحن لا نشارك في نزاع قائم، ونعمل ضمن هذا الإطار. وجودكم هنا اليوم يُظهر قوة فرنسا، كقوة تسعى لتحقيق التوازن والسلام إلى جانب حلفائها".

فرنسا حاملة الطائرات شارل ديجول وزيرة الحرب الفرنسية ماكرون مضيق هرمز الحرب في إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

لاعبو الاهلي

أرقام مهاجمي الأهلي الثلاثة من الصفقات الجديدة هذا الموسم.. ناقد رياضي يكشف

فيستون ماييلي

حلم المونديال.. منتخب الكونغو يستدعي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز

رونالدو

كريستيانو رونالدو يسعى لكسر لعنة كأس العالم في نسخة 2026

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد