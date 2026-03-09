فرنسا تصعد.. ماكرون يرسل حاملة طائرات وفرقاطات إلى شرق المتوسط والبحر الأحمر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستنشر ثماني فرقاطات وحاملتي مروحيات برمائيتين وحاملة الطائرات شارل ديجول في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر كإجراء دفاعي.

وقال ماكرون في قبرص: "هدفنا هو الحفاظ على وضع دفاعي صارم، والوقوف إلى جانب جميع الدول التي تعرضت لهجوم من إيران رداً على ذلك، لضمان مصداقيتنا، والمساهمة في خفض التصعيد الإقليمي".

وفي وقت لاحق، قال ماكرون للقوات الفرنسية على متن حاملة الطائرات شارل ديجول إن فرنسا ستعمل أيضاً على الحفاظ على حرية الملاحة، وربما إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف: "نحن لا نشارك في نزاع قائم، ونعمل ضمن هذا الإطار. وجودكم هنا اليوم يُظهر قوة فرنسا، كقوة تسعى لتحقيق التوازن والسلام إلى جانب حلفائها".