ماكرون: فرنسا ترسل فرقاطتين إلى البحر الأحمر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده سترسل فرقاطتين إلى البحر الأحمر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه يعمل مع شركائه على التحضير لمهمة مستقبلية، دفاعية بحتة، تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز ومرافقة السفن التجارية بعد انتهاء المرحلة الأكثر سخونة من النزاع في الشرق الأوسط، وذلك لضمان استئناف حركة تدفق النفط والغاز.

وخلال زيارته لقبرص، أعلن الرئيس الفرنسي أيضاً أن فرنسا ستساهم على المدى الطويل بـفرقاطتين في العملية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2024 في البحر الأحمر.