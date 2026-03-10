قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستوطنون يعتدون على ناشط أجنبي في مسافر يطا
تقرير: خطط إسرائيلية لإلحاق أكبر ضرر بإيران مع احتمالية إنهاء الحرب أمريكيا
الرئيس السيسي: ملف تطوير الشركة الوطنية «مصر للطيران» يحظى بأولوية قصوى
وزير المالية: الدولة قد تتخذ قرارات بتأخير بعض المشروعات
رعب في تل أبيب.. صواريخ متزامنة من لبنان وإيران تشعل الأجواء الإسرائيلية
ضياء رشوان: زيادة الوقود استثنائية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
وزير البترول: الدولة تقوم باستيراد نحو 28% من البنزين و45% من السولار
فرنسا تكشف عن موقف «شارل ديجول» في الحرب على إيران
موهبة مصرية تشق طريقها في برشلونة.. هل يصبح حمزة عبدالكريم نسخة من محمد صلاح؟
تصريحات متناقضة.. روبيو: الضربات الأمريكية على إيران “استباقية”
الأسبوع المقبل.. وزير المالية يزف أخبارًا سارة للمواطنين بشأن المرتبات
وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم والحكومة تتحمل التكاليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير المالية: الدولة قد تتخذ قرارات بتأخير بعض المشروعات

وزير المالية
وزير المالية
البهى عمرو

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توفير موارد النقد الأجنبي والتمويل الكافي لقطاع الطاقة والقطاعات الأخرى المهمة.

كما أكد كجوك، خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، على استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه تم اتخذنا مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضاف وزير المالية،  أنه تم تفعيل لجنة لإدارة الأزمات، وهناك استمرار لمسار الإصلاح الاقتصادي، بجانب أن الدولة كانت قد اشترت الكثير من موارد الطاقة.

وأشار إلى أنه تم عمل تأمين لـ احتياجات الدولة من الطاقة، وأن الدولة حريصة على توفير جميع السلع ولن يشعر أحد بنقص في أي سلعة.

تأخر بعض المشروعات

ولفت إلى أن الدولة قد تتخذ بعض القرارات بخصوص تأخر بعض المشروعات، وأن الدولة تعيد الأولويات لكي يكون هناك وفر لـ الطاقة والسلع الغذائية والأدوية.

وكشف أنه تم تخصيص 18 مليار جنيه، من أجل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة، خلال الفترة الماضية وأنه تم توجيه دعم لمدة شهرين، وأن هذا قد يكلف الدولة 20 مليار جنيه.

ارتفاع في الأجور

وكشف أن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع في الأجور، وأن هناك مخصصات لـ الصحة والتعليم، وأن كل ذلك سيكون في الموازنة الجديدة.

وتابع: الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن زيادة المرتبات، وأن الزيادات حقيقية تفوق معدلات زيادة التضخم بأرقام وأن الزيادة ستكون جيدة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حرصت من البداية على بذل كل الجهود لتجنب الحرب الدائرة في المنطقة إدراكا للعواقب الوخيمة لها، ولا يمكن لأحد التنبؤ بأمد هذه الحرب.


 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن تبعات هذه الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد ما أثر على العديد من السلع.


وأشار رئيس الوزراء، إلى أننا حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء وقطاع الصناعة والاحتياجات المنزلية، وأن الدولة لا تزال تتحمل جزءا كبيرا من ارتفاع أسعار الطاقة. 

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من المواطنين أن يلتمسوا العذر للحكومة بسبب بعض القرارات، وذلك لتحمل جزء من المسؤولية معها، وأن هذه الفترة ستكون استثنائية، وأن الجميع يتابع الأوضاع وما يحدث.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير من أي فترة ماضية، وأن النقد الأجنبي متوافر لتلبية كافة احتياجات الدولة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدين استهداف الدول العربية الشقيقة، ومحاولة إقحامها في هذه الحرب، موضحًا أن هناك استهدافًا غير مبرر لبعض الدول ومصر ترفض ذلك.


وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن حجم هذه المعركة وتداعياتها لا يستطيع أحد توقعها، وأن الحكومة كان لها اجتماعات سريعة وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لعمل تقدير موقف لكل ساعة.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات تتم بشكل مستمر لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وأن هذه الحرب تسببت في اضطراب سلاسل إمداد الطاقة، وما يتعلق بها، وكان لها تأثير على السلع.

وأشار إلى أن سعر البرميل النفط كان بـ 68 دولارا لـ 84 دولارا، وبعد ذلك ارتفع لـ 93، وأنه وصل لـ 120 دولارا، وبعد ذلك انخفضت بعض الشيء، واليوم وصل لـ 93 دولارا.

ولفت إلى أن الدولة اتخذت بعض القرارات الخاصة بأسعار المواد البترولية، لاستمرار عجلة الإنتاج، وأن الدولة تتحمل جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار الطاقة، وأن المواطن لا يتحمل الزيادة بالكامل.

أحمد كجوك وزير المالية النقد الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزيرا الصحة والاستثمار يبحثان آليات تطوير وتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل

نجيب ساويرس

ساويرس عن ارتفاع أسعار الوقود: ظرف طارئ بسبب الحرب والأسعار ستعود

عمرو أديب

بعد رفع أسعار الوقود.. عمرو أديب: المصريون ينتظرون تنفيذ هذا التعهد

بالصور

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..
طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..
طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد