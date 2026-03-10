قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
english EN
أخبار البلد

شروط وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 وخطوات التقديم |سجل بياناتك هنا

وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، مؤكدة أنها تتمثل في :

  •  ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام في اول أكتوبر 2026
  •  يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة
  • يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني
  •  يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط
  •  سيتم العمل مع الناجحين في الاختبارات بنظام المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للإلتحاق بها
  •  في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجعوع على الوزارة بأي حق قانوني

شروط التقديم في وظيفة المدير الأكاديمي

  • أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب في التربية أو الإدارة ( يفضل الحاصل على ماجستير)
  •  قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه
  •  يفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن 3 سنوات
  •  إجادة مهارات التواصل
  •  إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات
  •  أن يكون سبق له العمل كمدير مدرسة


شروط باقي الوظائف ( يفضل من لديه خبرة في المجال المتقدم له ) :

  •  أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب
  •  إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت
  •  إجادة مهارة العمل الجماعي
  •  إجادة مهارات التواصل
  •  إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وظائف شاغرة للمعلمين والإداريين للإلتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للإلتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز ، وذلك خلال الفترة من 8 مارس وحتى 19 مارس 2026.

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن  للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين الدخول على رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي:

https://tawzef.emis.gov.eg

خطوات التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

-ادخل على رابط وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية  https://tawzef.emis.gov.eg

- اكتب الرقم القومي
- ادخل تاريخ الميلاد 
- حدد محافظة الميلاد
- حدد النوع ( ذكر - أنثى)
- حدد المدرسة المتقدم لها
- حدد النوعية الوظيفية
-حدد الوظيفة المتقدم لها 
-اضغط على تسجيل الدخول

وزارة التربية والتعليم التعليم وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية

