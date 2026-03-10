شروط وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026 وخطوات التقديم |سجل بياناتك هنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، مؤكدة أنها تتمثل في :

ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام في اول أكتوبر 2026

يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة

يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني

يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط

سيتم العمل مع الناجحين في الاختبارات بنظام المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للإلتحاق بها

في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجعوع على الوزارة بأي حق قانوني

شروط التقديم في وظيفة المدير الأكاديمي

أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب في التربية أو الإدارة ( يفضل الحاصل على ماجستير)

قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه

يفضل ألا تقل الخبرة في مجال التعليم الفني عن 3 سنوات

إجادة مهارات التواصل

إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات

أن يكون سبق له العمل كمدير مدرسة

أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب

إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت

إجادة مهارة العمل الجماعي

إجادة مهارات التواصل

إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وظائف شاغرة للمعلمين والإداريين للإلتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للإلتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز ، وذلك خلال الفترة من 8 مارس وحتى 19 مارس 2026.

رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين الدخول على رابط التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي:

https://tawzef.emis.gov.eg

خطوات التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

-ادخل على رابط وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية https://tawzef.emis.gov.eg

- اكتب الرقم القومي

- ادخل تاريخ الميلاد

- حدد محافظة الميلاد

- حدد النوع ( ذكر - أنثى)

- حدد المدرسة المتقدم لها

- حدد النوعية الوظيفية

-حدد الوظيفة المتقدم لها

-اضغط على تسجيل الدخول