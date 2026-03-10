جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات تستهدف مواقع للنظام الإيراني في طهران

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بدء موجة من الهجمات الجوية ضد أهداف قال إنها تابعة للنظام الإيراني داخل العاصمة طهران، وذلك في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.

ونقل مراسل الشؤون العسكرية في قناة 13 الإسرائيلية ، أن الجيش الإسرائيلي أكد تنفيذ الضربات، مشيراً إلى أنها تستهدف مواقع مرتبطة بالنظام الإيراني في طهران، دون الكشف عن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر حتى الآن.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً وتبادلاً للهجمات بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.