مخاوف في إسرائيل من استخدام إيران للصواريخ الانشطارية.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن التطورات الميدانية كثيرة ولكنها أهدأ من الأيام السابقة، وهو ما تحدثت عنه تقديرات الأجهزة الأمنية العسكرية بسبب قلة ونقصان أعداد الصواريخ الإيرانية التي تطلق نحو الأراضي المحتلة، وارجعت إسرائيل ذلك إلى استهداف منصات إطلاق الصواريخ التي كانت موجهة نحو الأراضي المحتلة.

وأضافت دانا أبو شمسية، خلال رسالة على الهواء، أن إسرائيل متخوفة من استخدام نوع معين من الصواريخ الانشطارية المتشظية التي تحمل قنابل عنقودية وقد وصل بعضها إلى الأراضي المحتلة وأسفر حينها عن مقتل 2 من الإسرائيليين و16 موقعا تعرضوا للدمار بفعل هذه القنابل.

وتابعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه رصد صواريخ متوجهة من إيران إلى الأراضي المحتلة ولكن فيما بعد تم دوي صفارات الإنذار ولم يطلب من الإسرائيليين التوجه إلى الملاجئ إلا أنه تم التعامل معها قبل دخولها المجال الجوي في الأراضي المحتلة.