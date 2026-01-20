قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

36.4 % ارتفاعًا في الصادرات المصرية لسويسرا من يناير حتى نوفمبر 2025

...
...
آية الجارحي

يتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة دافوس بسويسرا ،في إطار المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى والذى يعقد خلال الفترة من 19 ـ 23 يناير تحت شعار " روح الحوار " 
 

ومن المقرر أن تتناول جلسات المنتدى موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولى ، ودعم مسارات الازدهار العالمى ، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو فضلاً عن الاستثمار في رأس المال البشري،  وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس.

 وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا ، حيث كشفت بيانات  الجهاز  اليوم الثلاثاء الموافق  20 / 1 /2026  عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى سويسرا لتصل إلى  1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 36.4 % .

بينما بلغت حجم الواردات من سويسرا 530.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 936.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 43.4 % .

حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا


وقد كشف بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا إلى 2.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025  مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 5% .

السلع التي تصدرتها مصر لـ سويسرا 


أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سويسرا من يناير حتى نوفمبر 2025
1.    لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 1.5مليار دولار.

أهم المجموعات  السلعية التي  استوردتها مصر من سويسرا من يناير حتى نوفمبر 2025  
1.    منتجات الصيدلة بقيمة 224.2 مليون دولار.
2.    الات وأجهزة كهربائية بقيمة 66.4 مليون دولار.
3.    زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 50.2 مليون دولار.
4.    منتجات كيماوية عضوية بقيمة 38.2 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر

وقد بلغت قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر 442.3 مليون دولار خلال العام المالى 2024/ 2025 مقابل 739.3 مليون دولار خلال العام المالى2023/2024.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في سويسرا  178.4 مليون دولار خلال العام المالى 2024 / 2025 مقابل 138.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024.

تحويلات المصريين العاملين في سويسرا


 وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سويسرا 240.6 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025  مقابل 160.8 مليون دولار خـــلال العام المالى 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة تحويلات  السويسريين العاملين بمصر 12.1 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 9.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 .
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.6 مليـــون نسمـــة خلال يناير2026، بينمـــا سجــــل عــدد سكان سويسرا 9 مليون نسمة خلال نفس الفترة . 
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بسويسرا طبقــاً لتقـديـرات البعثة  8000 مصري حتى نهاية عام 2024 .

الرئيس عبد الفتاح السيسي سويسرا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الواردات الصادرات

