فى ذكرى ميلاده.. قصة إلقاء يوسف داود لخطبة الجمعة بالمسجد

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان يوسف داود الذي ولد فى مثل هذا اليوم عام 1938، ورحل عن عالمنا في عام 2012 عن عمر يناهز 74 عاما تاركا علامات مميزة في السينما والدراما.

ولد يوسف داود بمحافظة الإسكندرية وتخرج في كلية الهندسة قسم الكهرباء عام 1960، وعمل الممثل الراحل مهندسًا في البداية ولمدة 15 عاما قبل أن يتفرغ للفن بداية من عام 1985.

كانت بداية داود الفنية في مسرحية "زقاق المدق" وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح لتصل إلى أكثر من 100 عمل.

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأفلام الشهيرة مثل "كراكون في الشارع"، و"النمر والأنثى"، و"السادة الرجال"، و"اﻹرهاب والكباب"، و"سيداتي آنساتي"، و"أمير الظلام"، و"عسل أسود"، و"عمارة يعقوبيان" و"بطل من ورق" و"امير الظلام " و"صعيدي رايح جاي" و"55 إسعاف".

وكان له بصمة مميزة في الدراما بأعمال مثل "أنا وأنت وبابا في المشمش"، و"حكايات زوج معاصر" و"يوميات ونيس"، و"تامر وشوقية"، وفي المسرح "الواد سيد الشغال"، و"الزعيم"، و"بودي جارد".

ومالا يعرفه الكثيرون أن يوسف داود أدي الخدمة العسكرية 7 سنوات بسبب الحرب ورغم كونه مسيحي الديانة، إلا أنه ألقى خطبة الجمعة في أثناء مدة الخدمة الخاصة به.

وكان يشتهر بأسلوبه المميز في الإلقاء وفي ذلك اليوم طلب منه أن يستعد لإلقاء الخطبة وبالفعل اعتمد داود على قراءاته الكثيرة في الدين الإسلامي، وشرع في إلقاء الخطبة.