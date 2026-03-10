قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شديد البرودة.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026
هل يجوز للمعتكف مغادرة المسجد والذهاب للعمل؟.. اعرف الضوابط الشرعية
دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان.. اغتنموها اليوم بـ8 كلمات
تقارير إسرائيلية ترجح مقـ.تل ابن سموتريتش في معارك ضاربة بلبنان
الحرب على إيران.. قصف مقار لواء الطفوف التابع للحشد الشعبي بالعراق
الجيش اللبناني ينسحب من جميع مواقعه على طول الخط الأزرق بجنوب لبنان
سخيف.. عراقجي يرد على تصريح ترامب أن طهران ضربت مدرسة بنات إيرانية
غرامة وسحب رخصة.. عقوبات السائقين المخالفين لتعريفة الركوب بعد زيادة البنزين
هل ليلة القدر الأولى 2026 اليوم؟.. الإفتاء: اغتنموا فضلها بـ7 كلمات
حدث في 20 رمضان.. عودة النبي إلى مكة واستشهاد ابن أبي طالب
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية جنوب مدينة الخيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي كساب: المنافسة جميلة دون غل أو حقد.. وأبارك لزملائي على نجاحهم

مي كساب
مي كساب
يارا أمين

عبرت الفنانة مي كساب عن رأيها مع فكرة المنافسة في الوسط الفني، مؤكدة أنها أمر طبيعي ومطلوب طالما يتم في إطار من الاحترام وتقدير الآخرين

وكتبت مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “طب عاوزه أقول حاجه قبل ما أنام ورزقي علي الله طبعا المنافسه حلوه وطبعا بأحب نفسي وطبعا عاوزه أبقي أحسن واحده في العالم بس من غير غل وحقد وتمني الشر والأذي للغير وبأغير طبعا بس غيره شريفه، مش زي شريفة".

وتابعت: “وطبعا لو شفت حاجه حلوه لازم أقول برافو وأفرح لغيري خصوصا لو كان موهوب وشقيان طول عمره عشان يوصل للي وصله وبأقدر جدا اللي بيقدرني وبأفرح جدا للي بيفرحلي”.

وأضافت: “في الآخر كلنا بيطلع عينينا وبنشقي ونتعب عشان خاطر نفرح الجمهور ونبسطهم ”.

واختتمت: "مبروك لكل زمايلي اللي بحبهم من قلبي علي شغلهم ودايما ربنا يكرمنا ونعمل فن راقي فيه متعه للجمهور ونبقي دايما لسان  الشعب وحالهم”.

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.

مي كساب الفنانة مي كساب مسلسل نون النسوة نون النسوة هبة مجدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

ترشيحاتنا

بطاطس كروكيت

هنتسحر إيه النهاردة.. طعمية العدس وبطاطس كروكيت

الجلاش بالبسبوسة

طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة في الفرن

الكوليسترول

نوع ياميش غير متوقع يخفض الكوليسترول بالدم

بالصور

قبل العيد .. زيت الروزمارى لنمو شعرك وهذه طريقة استخدامه

زيت الروزمارى لنمو شعرك وكيفيه استخدامه
زيت الروزمارى لنمو شعرك وكيفيه استخدامه
زيت الروزمارى لنمو شعرك وكيفيه استخدامه

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. طرح فولفو EX60 موديل 2027

فولفو EX60 2027
فولفو EX60 2027
فولفو EX60 2027

انتبه عند الاستيقاظ.. علامة في جسمك تظهر صباحًا قد تكشف مشكلة صحية

علامة في جسمك تظهر صباحًا قد تكشف مشكلة صحية
علامة في جسمك تظهر صباحًا قد تكشف مشكلة صحية
علامة في جسمك تظهر صباحًا قد تكشف مشكلة صحية

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد