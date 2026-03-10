مي كساب: المنافسة جميلة دون غل أو حقد.. وأبارك لزملائي على نجاحهم

عبرت الفنانة مي كساب عن رأيها مع فكرة المنافسة في الوسط الفني، مؤكدة أنها أمر طبيعي ومطلوب طالما يتم في إطار من الاحترام وتقدير الآخرين

وكتبت مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “طب عاوزه أقول حاجه قبل ما أنام ورزقي علي الله طبعا المنافسه حلوه وطبعا بأحب نفسي وطبعا عاوزه أبقي أحسن واحده في العالم بس من غير غل وحقد وتمني الشر والأذي للغير وبأغير طبعا بس غيره شريفه، مش زي شريفة".

وتابعت: “وطبعا لو شفت حاجه حلوه لازم أقول برافو وأفرح لغيري خصوصا لو كان موهوب وشقيان طول عمره عشان يوصل للي وصله وبأقدر جدا اللي بيقدرني وبأفرح جدا للي بيفرحلي”.

وأضافت: “في الآخر كلنا بيطلع عينينا وبنشقي ونتعب عشان خاطر نفرح الجمهور ونبسطهم ”.

واختتمت: "مبروك لكل زمايلي اللي بحبهم من قلبي علي شغلهم ودايما ربنا يكرمنا ونعمل فن راقي فيه متعه للجمهور ونبقي دايما لسان الشعب وحالهم”.

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.