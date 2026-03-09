مسلسل نون النسوة الحلقة 5.. مي كساب ترفض الزواج من محمود الليثي

شهد مسلسل نون النسوة الحلقة 5 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تدخل شريفة “مي كساب" فى خلافات حادة مع زوج شقيقتها صلاح “محمد جمعة” بسبب الفيديو الذى انتشر لها.

ويقرر حسن المحامي “محمود الليثي” ان يتقدم لطلب يد شريفة مرة أخرى إلا انها ترفضه للمرة الثانية مما يتسبب فى غضبه بصورة كبيرة.

بينما يعيش احمد الرافعي صدمة كبيرة بعد رؤيته لزوجته وابنته وهما قد فارقا الحياة حيث تم قتلهما.

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.