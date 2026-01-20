قفزات جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سجلت أسعار الذهب قفزات جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتبلغ مستويات قياسية غير مسبوقة، بدعم من تنامي الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

ويأتي هذا الارتفاع على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية، لاسيما مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية، في ظل تداعيات أزمة جزيرة جرينلاند.

أسعار الذهب اليوم

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب مساء اليوم، الثلاثاء 20 يناير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4765 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5483 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6397 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7311 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 51.176 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.