مستوى قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

حققت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة اليوم الثلاثاء ، مدفوعة بارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

جاء ذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية على خلفية أزمة جزيرة جرينلاند.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب مساء اليوم، الثلاثاء 20 يناير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4760 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5473 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6385 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7297 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 51.080 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.