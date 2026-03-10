برلماني: تحريك أسعار البنزين انعكاس مباشر لارتفاع النفط عالميا

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار تحريك أسعار البنزين يأتي في إطار تأثر أسواق الطاقة العالمية بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة، وعلى رأسها التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، والذي انعكس بشكل مباشر على أسعار النفط عالميًا.



وأوضح “سمير” في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن مصر ليست بمعزل عن حركة الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة، لافتًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف وفق آليات واضحة لمواكبة التغيرات العالمية مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.



وأضاف عضو الشيوخ أن الدولة في الوقت نفسه تتخذ إجراءات لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة الركوب أو أسعار السلع بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية تكثيف الرقابة لضمان التزام الجميع بالقرارات الرسمية.



هذا وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، ببدء رفع أسعار البنزين والبوتجاز والغاز الطبيعي، في مصر بنحو 3 جنيهات ضمن متابعة مستمرة لتطورات سوق الطاقة.



أسعار البنزين الجديدة

بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر

بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر

بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر

السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر